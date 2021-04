‘Mister Radio Philips’ die vele levens redde centraal bij Studium Generale van TU/e

EINDHOVEN - De ‘Nederlandse Oskar Schindler’ wordt hij soms genoemd. Philipsman Jan Zwartendijk redde in de oorlog het leven van duizenden joden. Studium Generale van de TU/e staat in het kader van de Nationale Herdenking stil bij ‘Mister Radio Philips’.

Jan Zwartendijk was directeur van de vestiging van Philips in de toenmalige hoofdstad van Litouwen, Kaunas, toen de oorlog uitbrak. In 1940 werd hij aangesteld als consul. In die hoedanigheid redde hij het leven van duizenden joodse vluchtelingen door hen nep-visa voor Curaçao en Suriname te verstrekken.

Schrijver Jan Brokken dook in zijn boek De Rechtvaardigen uit 2018 in het leven van Jan Zwartendijk (Rotterdam 1896 – Eindhoven 1976) en in dat van de mensen die dankzij hem konden ontkomen en overleven.

Dinsdag 4 mei vertelt Brokken hierover bij het cultuurprogramma Studium Generale van de TU Eindhoven. Het interview is georganiseerd in samenwerking met studentenorganisatie Stichting Liberation 040.

Het gezin Zwartendijk kwam in het najaar van 1940 in Eindhoven terecht. Vader Jan ging na de oorlog weer werken voor Philips. De laatste tien jaar tot zijn pensionering werkte hij voor een Philips-vestiging in Griekenland. Hij overleed op 80-jarige leeftijd in Eindhoven.

Het Philips Museum in Eindhoven wijdde eerder een expo en een podcast aan Jan Zwartendijk.

Sobibor Tapes

Ook streamt Studium Generale op 3 mei de documentaire The Sobibor Tapes. Na de vertoning is regisseur Piet de Blaauw online aanwezig voor een interview, waarbij ook de kijkers vragen kunnen stellen via de chat.

Jan Brokken en Jan Zwartendijk, Studium Generale Eindhoven, dinsdag 4 mei, 12.40 - 13.20, Livestream via YouTube en Facebook, gratis. Info via www.tue.nl/sg