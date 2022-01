Mixen en masteren in het Eindhovense jongerencentrum Blixems

EINDHOVEN - De jongerenwerkers van Dynamo Jeugdwerk in de Achtse Barrier en Blixembosch blijven in de wijken. In Blixembosch weet de jeugd het jongerencentrum Blixems weer te vinden en staan er nieuwe activiteiten op het programma.

In Blixembosch zijn de jongerenwerkers Rik Nijssen en Yasmine Essaidi in april/mei vorig jaar aan de slag gegaan in jongerencentrum Blixems op de Ouverture met het motto ‘Inspireren, leren en werken’. Een methode waarbij men jeugd kansen biedt en inspireert en insteekt op talentontwikkeling waar werk uit voort kan komen.

,,De deuren waren nog niet open op woensdagmiddag of de eerste jongeren kwamen al binnen met de vraag: ,,Mogen we komen ‘playstationen’. Dat we weer open waren, werd snel doorverteld aan vrienden. Maar we zijn nog steeds contact aan het zoeken met de jongeren. Het is lastig met de pandemie, maar het gaat steeds beter”, aldus Essaidi.

Verbijstering en ongeloof

Begin vorig jaar was er nog verbijstering en ongeloof bij bewonersorganisaties dat de jongerenwerkers in de wijken Achtse Barrier en Blixembosch niet aan konden blijven en ook niet vervangen zouden worden. Na hevige protesten vanuit Woensel-Noord, besloot de gemeente Eindhoven om meer geld en uren vrij te maken voor het jongerenwerk door Dynamo Jeugdwerk in dit gebied. In eerste instantie voor 2021, maar Dynamo Jeugdwerk blijft op dezelfde voet doorgaan.

Inmiddels zijn veel activiteiten opgepakt, zoals Join Us, een hulpgroep voor eenzame jongeren. Nieuwe initiatieven komen van de grond. Deze week is de Tech Playgrounds gestart. Een werkplek waar de jeugd onder begeleiding aan de slag gaan met techniek. Binnenkort start een meidengroep en komt er een muziekstudio in het jongerencentrum. ,,Rappers en producers kunnen onder begeleiding aan de slag met mixen en masteren. Er zijn al een aantal in de wijk die dit graag willen”, vertelt Nijssen. ,,Belangrijk is dat we zijn er voor alle jongeren in de wijk. Iedereen is welkom om zijn ‘skills’ (talenten) te ontdekken.”

Goede samenwerking

Inmiddels is er een goede samenwerking met partijen uit de wijk, zoals de scholen, wijkagenten, winkeliers en de wijkvereniging. ,,Wij weten elkaar te vinden. Als ik signalen over de jeugd uit de wijk krijg, dan hoef ik Rik maar te bellen of te mailen. Binnen 24 uur heb ik een reactie en daar ben ik heel blij mee”, zegt Bert Nieuwenhuis, voorzitter leefbaarheid. ,,De wijkvereniging is nog wel op zoek naar iemand die als contactpersoon voor de jongerenwerkers aan de slag wil. Aanmeldingen zijn welkom.”

Voor nog meer contact in de buurt komt zo spoedig mogelijk een sociaal beheerder voor het jongerencentrum. Nijssen: ,,Deze gaat er voor zorgen dat de ruimte veilig en schoon is. Hij verft en pleegt onderhoud, zaken die puur met het pand te maken hebben. Maar hij gaat ook contacten leggen in de buurt met partijen die met jeugd te maken hebben om te kijken of wij het pand kunnen faciliteren.”

Voor meer informatie voor programma en contact zie: dynamojeugdwerk.nl