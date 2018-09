MMC Eindhoven biedt oplossing voor mensen met zweetprobleem

Het leven voor mensen die overmatig zweten kan zwaar zijn, weet dermatoloog Mandy Prins van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Zij ziet patiënten die daar zoveel last van hebben dat ze via de huisarts bij haar terecht komen. ,,Dat zijn mensen die echt alles al hebben geprobeerd. Allerlei soorten deodorant of aluminiumchloride via hun huisarts. Ze dragen altijd een zwart jasje en donkere of witte kleding."