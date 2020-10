MMC verplaatst operaties van Eindhoven naar Veldhoven

Het MMC levert coronazorg in Veldhoven. Het verplaatsen van operaties en veel dagbehandelingen naar Veldhoven heeft als voordeel dat hierdoor al veel medisch personeel in Veldhoven ingeroosterd is. ,,Dan hebben we de juiste mensen dichtbij als het nodig is”, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis. ,,We kunnen op deze manier snel schakelen.”