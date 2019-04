Mobiele telefoons buitgemaakt bij overval Welschapsedijk

video Spullen verkopen op vrijmark­ten Eindhoven tussen de buien door

27 april EINDHOVEN - Koningsdag 2019 dreigde even de boeken in te gaan als koud en kleddernat. Met een schamele tien graden en de nodige buien rond 10.00 uur in de ochtend ging in Eindhoven de traditionele feestdag van start.