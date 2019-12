Mobieltjes verboden: op dit feest in Eindhoven worden alle telefoons afgeplakt

Van Bommel over PSV: ‘Het lijkt of de gifbeker helemaal leeg moet’

19:54 Trainer Mark van Bommel was na Feyenoord-PSV teleurgesteld en vond dat zijn ploeg meer had verdiend. ,,We zijn heel goed begonnen en moeten een paar goals maken. We komen met 1-0 achter, blijven de betere partij en komen met 2-0 achter. In de rust heb ik gezegd dat als we een goal maken, dat we winnen. Daarna volgde nog een belachelijke VAR-beslissing en een goal van ons. Daarnaast maak ik me zorgen over Donyell (Malen, red.).”