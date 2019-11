Mobiliteitscongres levert Zuidoost-Brabant 2 miljoen euro op

EINDHOVEN/HELMOND - Het grote mobiliteitscongres dat in juni plaatsvond in Eindhoven en Helmond heeft 2 miljoen euro opgeleverd voor deze regio. Of er op de langere termijn economische baten zijn, is onduidelijk.

Dat concludeert economisch onderzoeksbureau Ecorys in een rapport dat vrijdag openbaar wordt. In opdracht van onder meer Helmond en Eindhoven onderzocht Ecorys het economische effect van het Europese ITS-congres over slimme mobiliteit.

Dat congres vond begin juni plaats in het Eindhovense Evoluon en op de Automotive Campus in Helmond. Gedurende een paar dagen presenteerden bedrijven uit deze regio, en daarbuiten, allerlei innovaties op het gebied van mobiliteit.

Uit de analyse van Ecorys blijkt nu dat rond het congres in totaal bijna 3,2 miljoen euro is besteed aan onder meer toegangskaarten, hotelovernachtingen en reiskosten. Bijna 2 miljoen euro van dat bedrag landde in deze regio. Zo konden hotels ongeveer 2 ton bijschrijven, becijferde Ecorys.

De organisatie van het congres kostte verschillende overheden en bedrijven iets meer dan een half miljoen euro. Onder aan de streep blijft dus een flinke winst over.

Ultieme doel

Maar de belangrijkste vraag laat Ecorys onbeantwoord. Het ultieme doel van het congres was de mobiliteitsindustrie van de regio op de kaart zetten, en daaruit nieuwe economische impulsen halen. De industrie is zeker op de kaart gezet, maar een eventuele verbetering van de aantrekkingskracht van de regio is 'zo kort na het congres nog niet goed in beeld te brengen', schrijft het bureau.

,,Dat effect is niet heel concreet te benoemen, maar het congres helpt natuurlijk wel om de regio op de kaart te zetten", zegt Astrid Zwegers van de gemeente Eindhoven. ,,Het is een onderdeel van veel dingen die we doen om de regio te vermarkten."

Met een totaal van meer dan 3500 bezoekers uit meer dan 70 verschillende landen presteert het congres beter dan voorgaande edities. Het lijkt er wel op dat die bezoekers vooral het Evoluon wisten te vinden. Behoudens de succesvolle publieksdag waar tweeduizend mensen op af kwamen, viel de opkomst in Helmond tegen.