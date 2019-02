Model doet aangifte van bedreiging tegen Eindhovense rapper Kempi

Snackbarruzie

Het incident zou gebeurd zijn na clipopnames waar Veldman een rol in speelt. Ze gingen 's nachts nog wat eten in een snackbar in Rotterdam toen het misging. Er ontstond ruzie met waarschijnlijk dus fysieke en verbale bedreiging tot gevolg. Er zijn camerabeelden, maar volgens Justus Faber, de advocaat van Kempi, is daarop geen bewijs te zien van bedreiging of mishandeling. RTL Boulevard toonde die beelden dinsdag in de uitzending.