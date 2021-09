ModeMuseum Antwerpen meer dan volwassen na fikse uitbreiding

RecensieNa drie jaar renoveren werd het voorbije weekend het drastisch vernieuwde ModeMuseum Antwerpen heropend. Met eindelijk ruimte voor de imponerende vaste collectie en een spetterende tentoonstelling over emotie in mode.

Haar gezicht zou glimmen van trots als ze niet zo vermoeid zou zijn. Kaat Debo, directeur van ModeMuseum Antwerpen, presenteerde eind vorige week met verve het gerenoveerde museum in hartje stad - die er dus weer een pareltje bij heeft, want het nieuwe MoMu, dat staat beslist als een huis en wordt al gelijk zeer gewaardeerd: alleen het openingsweekend trok al meer dan 4800 bezoekers.

Bijzonder restaurant

Het complex, op de kop van de Nationalestraat, heeft de voormalige winkel van modeontwerper Dries van Noten op de begane grond opgeslorpt en heeft daarvoor in de plaats nu een bijzonder restaurant gekregen, dat naadloos overloopt in de zo gewenste museumwinkel. Belangrijk is vooral de extra zaal van achthonderd vierkante meter waar je serieuze tentoonstellingen kunt opzetten. Gebleven - tot vreugde van velen - is de enorme, iconische houten trap, in de - ook al vergrote - entree van het museum; die is van buiten af eindelijk goed te vinden.

Volledig scherm Cover image by David Sims, The Face, January 1998. © David Sims / The Face

Óók nieuw, en al even gewenst: een auditorium waar toch al snel zestig mensen in kunnen; ideaal voor voordrachten, filmvertoningen, openingen en andere activiteiten die voorheen elders (op diezelfde houten trap) moesten worden gehouden. Meer achter de schermen is het interne depotgebouw compleet gerenoveerd en uitgebreid met onder meer een conservatie-atelier en een fotostudio.

Quote Eindelijk kan het museum het hele jaar open blijven; hoeft het niet meer dicht bij het wisselen van een expo

Heel bijzonder is de zogeheten studiecollectie: een verzameling van vijfhonderd mode-objecten die op afspraak kan worden bekeken in de bibliotheek, en - belangrijker - ook kan worden aangeraakt, worden bestudeerd. Dat alles in de overtuiging van het MoMu dat rechtstreeks contact met materialen en technieken de kennis van mode aanwakkert. Hoe waar!

Hoeft niet meer dicht

Maar eerst en vooral was de uitbreiding en renovatie natuurlijk bedoeld om eindelijk die gigantische collectie van ruim 35.000 objecten te kunnen laten zien. Permanent. Zonder dat de wisseltentoonstelling hoeft te worden afgebroken, dus bijkomend voordeel: het museum hoeft nu niet meer haar deuren voor twee of drie maanden te sluiten.

Met de renovatie en uitbreiding, die net 8 miljoen euro kostte, heeft Antwerpen - naast Hasselt - wederom een modemuseum dat qua grootte niet kan wedijveren met grote broers of zussen als het Victoria & Albert Museum in London of de mode-poot van het Metropolitan Museum in New York, maar inhoudelijk zeker wel, stelde Debo tijdens de presentatie.

De Antwerpse Zes

Die kwaliteit, waarvoor in de jaren 90 de grondslag werd gelegd door voormalig MoMu-directeur Linda Loppa, werd gestut door de internationale aandacht voor ‘de Antwerpse Zes’ (de befaamde modeontwerpers Dirk Bikkembergs, Ann Demeulenmeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk van Saene en Marina Yee), naast uiteraard het baanbrekende werk van Martin Margiela én de de sterk toegenomen roem van de Antwerpse modeacademie, onder leiding van dezelfde Van Beirendonck.

Volledig scherm Helmut Lang, Spring-Summer 2000, 'The Next Way', onderdeel van de tentoonstelling E/Motion. © Peter Lindbergh Foundation

En het stokje is inmiddels al weer overgenomen door figuren als Raf Simons, A.F. Vandevorst en Veronique Branquinho. Om over de ‘derde generatie’ nog maar te zwijgen: elke studeren er immers flink wat talenten af van de Antwerpse academie. En ook die - zo verzekert Debo - krijgen vroeg of laat een plekje in het vernieuwde MoMu.

Tentoonstellingen: Collectiepresentatie MoMu, E/Motion - Fashion in Transition en P.lace.S. MoMu Antwerpen, Nationalestraat 28, Antwerpen. Open: di t/m zo van 10-18 uur. Tot 23 jan.