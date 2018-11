‘Moeder aller kringloopwinkels’ Emmaus Eindhoven is niet meer

EINDHOVEN - Het is bijna niet meer voor te stellen, maar toen Emmaus Eindhoven haar deuren opende, was het de enige kringloopwinkel van Nederland. Aan die historie komt na 62 jaar een eind. Tot groot verdriet van vele.

Slapeloze nachten heeft hij ervan. Xander van Asperen is secretaris van Stichting Emmaus Nederland en ziet het faillissement van de kringloopwinkel met lede ogen aan. De vestiging aan de Genneperweg heeft een woon-werkgemeenschap waar mensen tegen kost en inwoning meewerken in de winkel. Wat er met de bewoners gebeurd is nog onduidelijk. ,,We maken ons grote zorgen over de bewoners. Die zijn vaak bij Emmaus terechtgekomen vanuit een crisissituatie, en daar komen ze nu weer in. Dat is een enorme zorg.”

Aan de Genneperweg is het faillissement zaterdag het gesprek van de dag. ,,Ik zou het echt vreselijk vinden als het weg zou gaan”, zegt Riet die liever niet haar achternaam deelt. ,,Het is echt spotgoedkoop en geweldig struinen hier. Kijk hier een tas vol Kerstspullen voor nog geen tientje, waar vind je dat nou nog?” Bij Het Goed is ze voorheen ook wel eens geweest, maar dat doet ze nooit meer. ,,De prijzen zijn belachelijk. Voor spullen die ze gratis krijgen kun je niet de hoofdprijs vragen”, vindt ze.

1956

Volgens Van Asperen waren Eindhoven en Leeuwarden in 1956 de eerste plaatsen in Nederland met een kringloopwinkel. ,,In de jaren zeventig werd het een woon-werkgemeenschap, toen nog in Strijp. Begin jaren tachtig verhuisde ze naar de Genneperweg. Het concept dat nu nog geldt als het vertrouwde beeld van de kringloopwinkel, is al decennialang hetzelfde, en is de bakermat voor het kringloopwezen in Nederland.

,,Er waren destijds wel handelaren in tweedehands spullen maar die moesten inkopen dus die zaten in een ander marktsegment. Wij zamelden echt alles in: meubels, oud ijzer, oud papier. We zaten elkaar absoluut niet in de weg”, zegt Van Asperen. ,,Vanaf de jaren negentig begon het aantal niet-commerciële kringloopwinkels op te komen.”

Rommelmarkt idee

Vanaf toen zag je verschillende ontwikkelingen: De branche werd professioneler. Er kwamen moderne, hippe tweedehands-warenhuizen en de commerciële cowboys rukten op. Door de jaren heen gingen veel winkels met de tijd mee en pasten hun concept aan op de veranderende winkelbehoefte van consumenten. Er kwamen ruimere openingstijden en een mooiere presentatie van goederen. ,,Emmaus Eindhoven is altijd op dat rommelmarkt idee blijven zitten", zegt Van Asperen. ,,Dat heeft ook te maken met pand. Het is eigenlijk een openluchtmarkt met een dakje erboven."

De winkel bleef populair onder het traditionele winkelpubliek maar sprak geen ander publiek aan. ,,Die willen zelf besluiten wanneer ze kunnen gaan. Maar aan de Genneperweg konden ze alleen op zaterdag en woensdag terecht.”

Faillissement

In mei 2018 kondigde bestuursvoorzitter Geert-Jan Lautenslager al een verregaande reorganisatie aan die noodzakelijk was voor het voortbestaan. ,,We zitten in ‘zwaar weer’ en er zijn aanpassingen en maatregelen nodig om daar uit te komen", zei hij destijds. Maar het heeft niet mogen baten. Curator Van den Berg Jeths verwacht binnen twee weken meer duidelijkheid over de afhandeling van het faillissement.