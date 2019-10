Moeder en baby ontsnapten aan heftige flatbrand in Eindhoven waarbij twee broers zwaargewond raakten

Puin

Liesa Lardinois die bij haar vriend op de begane grond logeerde, was toen al uit bed. „We waren vlak daarvoor wakker geworden van allemaal lawaai. Waarschijnlijk was dat puin dat in dat appartement naar beneden viel. Toen we het appartement uitgingen, passeerden we de man die ons wilde komen waarschuwen. Hij is toen de trap op naar boven gerend.”