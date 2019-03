Moeder van door Joël S. uit Eindhoven vermoorde studente Sarah in Nederland voor rechtszaak

Vrijdagmiddag ziet Donee Odegard de moordenaar van haar dochter Sarah in de rechtbank. ,,Ik wil dat hij me in de ogen kijkt en de waarheid vertelt.’’

Nee. Ze heeft Joël S. (23), de student uit Eindhoven, nooit ontmoet. Wel vertelde haar 21-jarige dochter soms over hem. En nee, ze is nog nooit eerder in een rechtbank geweest. ,,Daarom weet ik niet wat ik er van moet verwachten. Ik kan er niet van slapen.’’

Donee Odegard weet dat de rechtszaak tegen de moordenaar van haar dochter niet inhoudelijk wordt behandeld. Toch maakte ze de reis van Minneapolis naar Rotterdam om er vandaag bij te zijn. ,,Ik moet er zijn voor Sarah. Daarnaast wil ik elk detail horen. Ik wil weten wat er is gebeurd. Ik wil weten wat Sarah dacht, wat Sarah deed. Ik wil weten: waarom?’’

Het verdriet en de pijn die Donee kwellen sinds ze te horen kreeg dat haar dochter was omgebracht, gaan gepaard met boosheid. Dat laatste komt doordat ze ervan overtuigd is dat haar levenslustige dochter nog in leven was geweest als de hulpverlening adequaat had gereageerd op de meldingen over de onrustbarende stemmingswisselingen van Joël, een getalenteerd contrabassist die bij Sarah in de studentenflat woonde.

,,Hij had met een vriendin gesproken over het vermoorden van mensen. Ze ging naar huis in plaats van naar de politie te stappen. Wel heeft ze het advies- en meldpunt verwarde personen ingeseind. Naar aanleiding daarvan zijn hulpverleners bij hem aan de deur geweest. Die zijn simpelweg weer weggegaan omdat hij vertelde dat alles goed met hem was. Zo is mijn dochter de dood ingedreven. Want er gebeurde niks en die Joël dacht dat Sarah de melding over zijn gedrag had gedaan.’’

Donee kon het niet geloven toen agenten bij haar met het slechte nieuws aan de deur kwamen. ,,Ik wilde het niet geloven. Ik wilde mijn telefoon pakken om Sarah te bellen en van haar te horen dat het niet waar was. Voortdurend ging door mijn hoofd: zij is het niet, het mag niet, het kan niet.’’

Twee ingelijste foto’s van Sarah staan op het keukenblad van het Rotterdamse appartement dat Donee voor enkele dagen heeft gehuurd. Een geluk dat ze die tijdens de vlucht dicht bij haar – in de handbagage – had, want bij haar vertrek belandde haar koffer in het verkeerde vliegtuig. ,,Mijn bagage staat nog in Toronto. Ik heb geen schone kleding, geen tandenborstel. Niks.’’

Donee Odegard toont een foto van haar breed lachende dochter

Geëmotioneerd kijkt ze naar de foto’s van haar breed lachende dochter. ,,Die lach. Dat was Sarah. Ze vond niet dat ze mooi was, maar Sarah was een schitterende meid. Ze was als een vrolijk fladderende vlinder. Sarah lachte altijd. Ze vond alles geweldig: haar studie, haar bijbaantje, drummen. Als ze drumde, was ze gelukkig. Hij’’, doelt ze op Joël S. wiens naam ze duidelijk moeilijk over haar lippen kan krijgen, ,,heeft Sarah haar dromen afgenomen en mij mijn dochter. Wat ik hem zou willen zeggen? Vertel de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Ik wil dat hij me in de rechtszaal aankijkt en ziet wat hij me heeft aangedaan. Sarah kan nooit meer drummen; haar lust en haar leven. Hij zou nooit meer op zijn contrabas mogen spelen.’’

Koel en berekenend

Koel en berekenend. Zo moet Joël S. volgens Donee te werk zijn gegaan toen hij haar ombracht. ,,Sarah lag in een plas bloed, meldden de media. Maar toen hij op het station in Eindhoven werd gearresteerd, was op zijn kleding geen bloedspetter te vinden. Ze wijst op een foto van de arrestatie waarop Joël geknield zit, met zijn handen geboeid op zijn rug. Hij heeft Sarah vermoord, is zich gaan verkleden, heeft zijn contrabas gepakt en is in de trein gestapt. Hij mag dan geestelijk instabiel zijn, de moord op mijn dochter heeft hij bij zijn volle bewustzijn gepleegd. Really horrible.’’