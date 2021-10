Moeder van Michael P. over haar leven na dood van Anne Faber: ‘Je wordt de moeder genoemd die een monster heeft gebaard’

Matchwin­ner Hernández houdt WK-droom van El Salvador in leven, Brym valt na anderhalf jaar in bij Canada

8 oktober Zijn eerste schot werd gepakt, maar in de rebound liet Enrico Hernández (20) heel El Salvador alsnog juichen. De FC Eindhoven-aanvaller werd in de nacht van donderdag op vrijdag matchwinner in de cruciale wedstrijd tegen Panama (1-0).