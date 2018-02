Moeder wanhopig na einde beschermd wonen in Best: 'Waar kan mijn dochter heen?'

GELDROP - Patricia van der Staak uit Geldrop is wanhopig: waar moet haar 19-jarige dochter eind deze maand naar toe? De 19-jarige lijdt aan ernstige psychische stoornissen en heeft 24-uurszorg nodig. Zij moet op stel en sprong weg uit haar vertrouwde beschermd wonen-huis in Best, nu de gemeente Eindhoven het contract met de betrokken Eindhovense zorginstelling Vinden en Binden heeft verbroken.

,,Dit is zó slecht voor mijn dochter. Ze heeft toch al heel weinig vertrouwen in hulpverleners. De grond wordt onder haar voeten weggehaald", zegt Van der Staak. Haar dochter valt in de zwaarste zorgcategorie, ze heeft 24-uurszorg nodig. ,,Je kan mensen die zo kwetsbaar zijn toch niet zonder alternatief op straat zetten?" Eindhoven financiert beschermd wonen in een groot deel van de regio. De gemeente heeft Van der Staak voor een alternatief verwezen naar een andere zorginstelling, maar die durft de zorg niet aan.

Wethouder Renate Richters (GroenLinks, zorg) beloofde de Eindhovense raad eerder dat ze zorgvuldig om zou gaan met cliënten beschermd wonen, toen ze eind vorig jaar met bezuinigingsmaatregelen kwam. Als er cliënten moeten verhuizen doordat de gemeente het contract met hun instelling stopt, dan zou deze een half jaar krijgen om mensen een alternatief te bieden. De praktijk is heel anders, zo ervaart Patricia van der Staak.

'Dit kan niet waar zijn'

,,Ik kreeg op 31 januari van Vinden en Binden te horen dat mijn dochter per 1 februari weg moest. Eerst dacht ik: dit kan niet waar zijn. Toen werd ik boos. En toen dacht ik: hoe vertel ik dit aan mijn dochter? De zorg was goed. Als ze alles in huis kort en klein sloeg, als ze ooit 's nachts op het dak stond, ze stonden meteen klaar. En mijn dochter was er trots op dat ze hier alweer ruim twee jaar woonde, dat het goed ging."

Inmiddels mag haar dochter ook deze maand nog in Best blijven. Want hoewel Fact/GGzE helpt bij het zoeken, is er nog geen zicht op een oplossing. De gemeente had Vinden en Binden gezegd dat een beschermd wonenproject van Samen Verder aan de Aalsterweg een goed alternatief was. ,,Maar toen Samen Verder haar dossier las, wezen ze haar af. Ze durven het risico niet aan. In het huis waar ze nu zit is de groep bewoners veel kleiner."

Alternatief

De mededeling op 31 januari kwam voor Van der Staak als een donderslag bij heldere hemel. ,,Ik heb tot de dag van vandaag niks van de gemeente Eindhoven zelf gehoord, terwijl ik mentor ben van mijn dochter. En van de zorginstelling hoorden wij voor die 31e ook niks. Dat heb ik Vinden en Binden ook verweten, ik heb me helemaal niet kunnen oriënteren op een alternatief." Van der Staak heeft na doorvragen te horen gekregen dat medewerkers in november al wisten dat er problemen waren. Maar ze zwegen daarover: ze hoopten dat het goed zou komen en wilden geen onnodige onrust veroorzaken. Waarom de gemeente het contract niet heeft verlengd weet Van der Staak niet. ,,Vinden en Binden zei tegen mij dat al hun papieren in orde waren, op eentje na, een document van de fiscus. Maar ik kan eigenlijk niet geloven dat dit waar is."

Hoeveel cliënten met hetzelfde probleem zitten is onduidelijk. Bestuurder Damien Juliana van Vinden en Binden reageert niet op vragen. Op zijn site worden beschermd wonen-locaties in onder meer Best en Eindhoven genoemd. In 2016 woonden er in Best 12 en in Eindhoven 5 cliënten, zo blijkt uit het jaarverslag. Bij een deel wordt zorg betaald door de gemeente Eindhoven, bij een deel door een zorgverzekeraar.

Reactie wethouder

Wethouder Renate Richters wil niet ingaan op wat Patricia van der Staak en haar dochter overkomt. ,,We gaan nooit in op individuele gevallen", laat ze via haar woordvoerster weten. Ze weigert ook te vertellen waarom het contract met Vinden en Binden is stopgezet. Al lijkt haar woordvoerster erop te zinspelen dat er acuut iets mis was, iets dat los staat van de herindicaties beschermd wonen die de gemeente nu doorvoert.

Trok de zorginstelling mensen aan uit de Antillen, en draaide Eindhoven op voor hun zorgkosten? Was de gemeente bang dat het bedrijf failliet zou gaan? 'Op vragen over specifieke aanbieders kan ik helaas niet reageren'', aldus Richters. En hoe zit het met de verhuistermijn van zes maanden? Die blijkt niet altijd te gelden. 'Afhankelijk van de grondslag van ontbinding van de overeenkomst moet de aanbieder per direct, of per door de gemeente gestelde redelijke termijn tot maximaal 6 maanden cliënten elders plaatsen.'

Dat Patricia van der Staak en haar dochter niks van de gemeente zelf hoorden blijkt geen vergissing, maar beleid: 'De gemeente heeft de informatieplicht naar de cliënt toe contractueel bij de aanbieder neergelegd. Dit omdat zij contact heeft met haar cliënt en deze goed kent. Deze aanpak is er op gericht zo weinig mogelijk onrust bij een cliënt te veroorzaken. Mogelijk is niet bekend bij cliënten dat aanbieders deze verplichting hebben. De gemeente houdt echter altijd de vinger aan de pols.'

Fraude