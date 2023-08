Moederbedrijf DAF bouwt distributiecentrum in Duitsland

Gijs van Otterdijk keert bij Best Vooruit niet alleen terug in de plaats waar het allemaal begon, maar ook op zijn oude positie

Wanneer Best vooruit zondag debuteert in de vierde divisie, zal dat met oud-prof Gijs van Otterdijk in de spits zijn. En dat terwijl hij jarenlang, onder meer bij FC Eindhoven, in de verdediging heeft gestaan. ,,Zo lang het goed ging, vond ik het wel prima.”