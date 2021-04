Moederbedrijf van failliet Cibatax moet schade gemeenten vergoeden, schikking aangeboden

Fotogra­fisch avontuur uit Gestel twee weken online te bekijken

2 april EINDHOVEN - Voor de eerste keer in het 45-jarige bestaan houdt de Eindhovense Fotogroep De Gender de jaarlijkse tentoonstelling online. Vanwege corona nu geen weekend lang trotse leden die bezoekers vertellen over hun uitgekozen foto’s. Wel is de selectie twee weken lang wereldwijd in alle rust te zien op het beeldscherm.