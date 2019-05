Moederdag 2019: liefdevolle verhalen, gedichten en herinneringen

Voor jou

Yvonne uit Eersel heeft een versje ingestuurd voor haar moeder die vorig jaar is overleden. Dit versje is vaak gelezen door haar moeder en Yvonne, nadat hun dochter/zusje op jonge leeftijd is overleden.

Ik staar omhoog en zoek naar jou

in het zwarte van de nacht.

Ik stel mij voor, dat jij daar bent,

en gewoon tegen mij lacht.

Ik zie je niet, ik hoor je niet,

maar doordat ik je zo mis,

ben ik van het feit doordrongen,

dat daarboven mij ‘iets’ is.

Ik sluit mijn ogen en beleef

een intensief moment.

Ik weet gewoon, ik voel gewoon,

dat jij dicht bij me bent.

Lieve mam,

Je bent voor Arno al 45 jaar en voor mij al 44 jaar de liefste moeder van de hele wereld en je bent een super lieve oma voor je vijf kleinkinderen.

We wensen jou een hele fijne Moederdag.

Nonie van der Kammen-Berkers, Helmond-Brouwhuis

‘Moedert’

Greet van Stiphout, uit Stiphout, is niet mijn moeder, maar ze ‘moedert’ wel goed over mij.

Liefs Sissy Gerlings

Positief

Volledig scherm © Annerie Bouwmans Deze foto is gemaakt tijdens de paasbrunch, 1e paasdag, bij mij in de tuin. Wij waren tijdens deze brunch met onze familie bij elkaar en proostten op onze moeder, omdat zij na twee jaar met veel gezondheidsklachten (darmkanker, nek gebroken, gordelroos, nieuwe heup) er nog steeds vrolijk, positief en met een enorm relativeringsvermogen en met de gave om te accepteren wat op haar pad komt, bij kan zijn! En dat in de leeftijd van 88!



Annerie Bouwmans (ook namens mijn zus Silvia), Asten

Lieve Mama,

Wij vinden het jammer, dat we op Moederdag op scouting weekend zijn. Daarom willen we jou nu vast laten weten, dat jij de allerliefste mama van de wereld bent.

Een miljard kusjes van Niels en Lieke uit Helmond

Lieve mam,

Bij deze wil ik je laten weten dat ik supertrots op je ben hoe je het alleen doet. Ik hoop dat we nog vele zaterdagen iets gezelligs gaan doen en dat je nog lang mag komen eten. Fijne Moederdag mam, ik hou van je.

Je dochter Carin van der Aa, Eindhoven

Lief moederke,

Soms herken je jezelf niet meer als mijn moeder. Hallo wie bent u, vraag je dan. Je bent al meer dan 60 jaar mijn opvoeder. Oh, ben jij het wat fijn, kom wat vaker als het kan. Je was, voor dat dit begon vaak bezorgd. En waste elke week je gordijnen. Nu word je met alles goed verzorgd. In een kamer, waarvan je zegt dat is niet de mijne.

Als ik jou niet had mijn lieve schat, wat moest ik dan beginnen. Dit is wat je vaak tegen me zegt. Dat is een van je standaardzinnen. En toch komt het uit je hart, regelrecht. Och moederke ik weet, je bent een mens van de dag. Je hebt betere dagen gekend. Boos door verwardheid en zelden met een lach. Wat ben ik blij dat je nog bij me bent.

Annemie Guitjens, Heeze

Ons Moeder,

Mei, de mooiste maand van het jaar. Er zijn al zomerse dagen. We denken deze maand speciaal aan haar.

Die ons zolang heeft gedragen. Ons moeder, zij stond altijd klaar.

Met wassen, eten, boenen.

Jou te prijzen of te troosten daar, waar ze kon de pijntjes af te zoenen.

Maar ook bij ‘t meiske waar ’k liefde vond.

De moeder van mijn kinderen. Die ook haar taak als vrouw verstond.

Zag ik die liefde niet verminderen. Zij beiden verdienen, dat we telkens weer, hun liefde, voor ons memoreren.

Dat wij hun danken, keer op keer. En voor altijd blijven eren.

Daarom voor beiden deze bloemen

We zullen hun blijvend roemen.

Jo van Deursen, Someren

Trots

Voor de liefste, sterkste, zorgzaamste moeder, die altijd voor ons klaar staat. We zijn ontzettend trots op jou en we houden heel veel van je!

X Sarah, Aäron, Deborah en Sem uit Lieshout

Ode aan moeder

Wat doe je als ouders van een alsmaar uitdijend gezin in de jaren vijftig om de eindjes aan elkaar te knopen? Het was geen vetpot en omdat onze vader kleermaker was, een zelfstandige, waren wij bovendien voor de medische kosten, particulier duur verzekerd. Onze slimme moeder wist er wel raad op: ,,Wij gaan de krant rondbrengen! Dan zitten we meteen in het ziekenfonds, veel goedkoper!”

Wij kinderen, we zaten nog op de lagere school, gingen de Gelderlander rondbrengen. Het was niet moeilijk om in de buurt de krant rond te brengen. Lastiger waren de verder weggelegen huizen en boerderijen. Ook daar vond onze moeder iets op. Ze droeg ons op die kranten mee te geven aan kinderen, die verder weg woonden, ook voor de abonnees die geen kinderen op school hadden. De kranten zaten in speciale tasjes, gemaakt door onze vader. Onze moeder hing ze aan de schoolkapstok. Kinderen die meededen, verdienden daarmee geld: een dubbeltje.

Een bedrijfje op micro-niveau. Het kranten bezorgen was een geniale oplossing voor wat anders een groot financieel probleem zou zijn geweest. Of onze ouders in dit tijdsgewricht aangeklaagd zouden zijn in verband met het toestaan van kinderarbeid, weet ik niet.

Henny van Neerven, Bergeijk

Volledig scherm © Thinkstock

(Overblijf)moeders

Jaren geleden werd het gewoner dat vrouwen (moeders) gingen werken. Basisscholen boden de gelegenheid dat kinderen op school hun boterhammetje konden eten. Daarvoor werden overblijfmoeders gevraagd. Nu zijn deze scholen veelal moderne kindcentra geworden, die voor-, tussen- en naschoolse opvang aanbieden. In de tussenschoolse opvang worden zij nog steeds aangesproken met overblijfmoeder. Mooi dat die term nog steeds gebruikt wordt.

Het is dankbaar en leuk werk om met kinderen bezig te zijn. Kinderen zijn vaak onbevangen, grappig en lief. Overblijfmoeders begeleiden, helpen, ondersteunen, troosten, lossen conflictjes op enzovoort. Zij hebben vaak een goede band met de kinderen en zorgen er voor dat al die papa’s en mama’s met een gerust hart op hun werk kunnen zijn. Overblijfmoeders verdienen het om in het zonnetje gezet te worden en daarom brengen we deze Moederdag ook een ode aan deze speciale moeders!

Netty Kersten, Beek en Donk

Moederdag...

Ik mis je, elke dag weer. En nu komt de eerste Moederdag zonder jou eraan. Zonder de smaakvol ingepakte Chanel No 5, zonder het mooie boeketje bloemen. Zonder jouw bezoekje bij ons thuis. Zonder jou.

Maar we vergeten je nooit. Sterker nog, ik beloof je dat het weer gewoon Moederdag wordt. We spuiten wat van jouw Chanel door de kamer en dekken de tafel weer net zo feestelijk als altijd, daar genoot jij zo van. En we draaien jouw muziek, halen herinneringen op en natuurlijk bezoeken we je waar je nu bent. Met de mooiste plant die we kunnen vinden.

Want al ben je dan niet meer zichtbaar hier, je bent nog zo aanwezig. In alles om me heen. Ook zie ik je terug in de lach en dankbaarheid van andere bewoners van diverse verpleeghuizen, die genieten dankzij onze vrijwilligers van Het Momentum, met één op één aandacht voor mensen met dementie. En die dus genieten dankzij jou, omdat jij dé inspiratiebron bent van Het Momentum.

Je zit in mijn hoofd en hart. Voor altijd, elke dag. En daarom is het, ondanks dat jij er niet meer bent, nog altijd elke dag een beetje Moederdag.

Sylvia Eickholt, Geldrop

Het leven begint

In je moeder, lief kind

Een band die ontstaat

En die nimmer loslaat.

Je hoeft niet alleen

We staan dicht om je heen

Waai mee met de wind

En we volgen, lief kind.

Jouw leven begint

Ga genieten, lief kind

Vertrouw, voel je vrij

En wij blijven dichtbij…

Monique Beukema, Heeze

Volledig scherm © Getty Images

Voorjaar

Dan zie ik in gedachten weer

dat zandpad langs de struiken gaan

waar moeder me eens leerde lopen

en op mijn eigen benen staan.

Dan zie ik weer dat karrenspoor

dat langs velden en door akkers gaat

en waar zover men kijken kan

het vol met koren staat.

Dan zie ik mijn moeder redderen

naar bakhuis en het washok gaan

of heel tevreden lachend

aan de driegaats kachel staan.

Och, die vreemde boze wereld

was toen nog niet zo groot

toen ik mijn eerste versjes leerde

zittend op mijn moeders schoot.

En als de voorjaarszon daar was

zo rond de maand van mei

versierde ik haar beeltenis

met bloempjes uit de wei.

Ik was dat brave kindje toen

dat speelde nog met zand

en knielde voor het Mariabeeld

met zwart gevouwen hand.

Als door de vroege voorjaarszon

mijn wangen warm gloeien gaan

dan zie ik weer dat zandpad

waar knoesels en frambozen staan.

Dan ben ik weer een kind

dat speelt in het zonnelicht

en zie ik in een witte wolk

mijn moeder haar gezicht.

Dan hoor ik weer de woorden

van een versje of een lied

nee die tongval en die taal

vergeet ik van mijn leven niet.

Jan van de Ven, Wintelre

Ons Moe…

Al zoveel jaren blij met Moederdag,

Nu mis ik je nog elke dag.

Voor het eerst geen moeder meer,

dat doet mij nog elke dag zeer.

Bijna 99 jaar, door allen vaarwel gekust,

Bij ons Pa vind je nu je rust.

Maar Moe… je blijft mijn Moe,

Zo eigen en vertrouwd.

Ik wil je niet graag missen,

Omdat ik van je houd.

Op 9 augustus 2018 was de tijd,

Dat ik je moest laten gaan.

Mijn hart zegt dat het goed is,

Maar in mijn ogen blinkt een traan.

Lief moederke bedankt je was een schat,

De groeten aan ons Pa, aan Willie en aan Ad.

Liefs

Liefs! Een kus en een knuffel.



Je oudste dochter.

Nellie van Oosterwijk, De Mortel

Volledig scherm © Thinkstock

Moeder

Wij keken naar de vogels:

de koolmees

en de pimpel

Dan holde ik de weg naar school

het leven was zo simpel.

Wij keken naar de vogels:

de pimpel

en de kool

En wat daar simpelweg in school:

Het was zo liefdevol

Blouse



Vandaag draag ik jouw blouse

blauw

van zijde

Zij is mij te groot

maar na jouw dood

draag ik die wijde

voor ons beiden

En in de spiegel

zie ik

grijze lijnen.

De jouwe

en de mijne

Ze vallen samen.

Wie is die dame?

Ik draag vandaag jouw blouse

blauw

van zijde.

En nu pas zie ik:

Wij zijn het beiden

Viola Majoie, Heeze (twee gedichten)

Liefste en allerbeste Mama,

Je hebt me het afgelopen jaar ontzettend goed gesteund. Papa en ik zijn uiterst trots op jouw om jouw als mama te hebben (Voor papa als vrouw). Jij bent de allerliefste moeder van heel de wereld!

Groeten van je liefste zoon:

Pieter Hendriks, Liessel

Volledig scherm Strip van Riny Molsbeck uit Budel.

Lieve mama,

Ik heb TOS maar ook de allerliefste mama!

Ik hou van je, dikke pus,

Ruben Garritsen, Nuenen

(In de tekst staat het woordje “pus”, Ruben bedoeld hiermee kus maar door zijn TOS zegt hij altijd pus, het is dus geen typefout)

Ons mam,

Lieve stoere moeder helaas ben je al dertien jaar ziek,

ondanks alle pieken en dalen blijft je geest steeds energiek.

Je kleinkinderen waren nog kleuters in die tijden,

maar zijn intussen uitgegroeid tot grote kerels en stoere meiden.

Met al je wilskracht en doorzettingsvermogen,

blijf je altijd belangstellend en opgetogen.

Vol enthousiasme moedig je ons allen aan,

om op school, in ons werk en in de sport steeds een stapje verder te gaan.

Samen met ons pap altijd tijd voor koffie, thee en een luisterend oor,

iets lekkers erbij en je gaat er weer voor!

Ontelbare behandelingen en nog meer kuren…

Vaak denken we ,,hoe lang mag ons geluk nog duren?”

We zijn dan ook enorm trots op jouw

en daarom zeggen we nu ook ,,Mam, we houden van jou!”

Heel veel liefs van je dochters Erna Appels en Carla Sengers xxx, Hoogeloon

Versje

Vanaf mijn 6e jaar heb ik elk jaar met Moederdag het volgende versje voor mijn moeder opgezegd:

Moederdag is feest voor allen

Maar voor moeder nog het meest

Moeder die voor ons een jaar lang

Lief en zorgzaam is geweest

Zet de bloemetjes maar buiten

Sier de gevel met een vlag

Want met moeder in ons midden

Vieren wij de Moederdag

Helaas zal dat deze Moederdag niet meer kunnen. Op 20 april is zij overleden. Daarom wil ik dit versje nog eenmaal postuum aan haar opdragen.

Nel Evers (68), Eindhoven

Volledig scherm © Jennifer Segerius

Dank

Dank je mam, Voor alles!

Ik hou van je.

Jen X

Ode

Een ode aan een bejaarde moeder met een bijzondere uitspraak. Afgelopen week was ik op bezoek bij deze bejaarde moeder. Zij was een beetje hulpbehoevend en was aangewezen op wat hulp en verzorging. Onder het genot van een kopje koffie zaten we gezellig te kletsen over het reilen en zeilen in deze wereld en hoe de hulp en verzorging in Nederland geregeld was.

In de verzorgingstehuizen valt het nog wel mee zei ze, maar als je nog zelfstandig woont dan is de hulp en de verzorging heel ver te zoeken en als je van je kinderen afhankelijk bent dan valt het ook niet altijd mee. Toen deed ze een heel bijzondere uitspraak: ,,Tegenwoordig kan één moeder wel voor tien kinderen zorgen, maar tien kinderen kunnen niet voor één moeder zorgen.”

Met deze uitspraak nam ik afscheid van haar, en breng ik een ode aan deze bijzondere moeder

Frans Meeuwis uit Someren

Vers

Mijn moeder is in januari op 87-jarige leeftijd vrij plotseling overleden.

De ochtend voor de uitvaart heb ik met ons vader ontbeten. Dat inspireerde mij tot het volgend vers, dat ik aan ons moeder op zou willen dragen.

Verbondenheid.

Ons laatste ochtend-maal

we hebben je niet gewekt

voor jou, mam

is er boven gedekt

een hemelse tafel

met drinken en eten

en zó

hebben we samen ontbeten

jij boven

wij onder

in dat wonder

van verbondenheid

tussen

tijd en eeuwigheid...