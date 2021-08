Moederliefde geeft zus en broer Wainwright vleugels

Wie staat er altijd voor je klaar? Dat is toch je moeder en daarom wordt zij al eeuwenlang bezongen. Van Stabat Mater tot Hollandse smartlap. Als er één onvoorwaardelijke liefde is, dan is het toch wel de liefde van een moeder voor een kind; een affectie die onverwoestbaar is.

Wereldberoemd folkduo

Dat voelen broer en zus Rufus en Martha Wainwright diep van binnen. In 2010 overleed hun moeder, de Canadese zangeres Kate McGarrigle die met haar zus Anna een wereldberoemd folkduo vormde. De dood van hun moeder Kate verwerken Rufus en Martha door samen te zingen en muziek te maken. Een metier dat in hun dna is verankerd. De afgelopen twintig jaar is Rufus Wainwright zelfs uitgegroeid tot de beroemdste telg van het muziekgeslacht. Zijn wendbare, hartverwarmende stemgeluid straalt op klassieke singer-songwriteralbums als Poses en Want One + Two. Zijn hit Going To A Town belandt zelfs in de Top 2000.

In 2019 kregen Rufus en Martha Wainwright de opdracht een uniek concert samen te stellen voor de sfeervolle kathedraal in Saint Denis, Parijs. Het duo besloot een intieme ode te brengen aan moederschap en hun moeder. Er klonken eigen liederen maar ook covers van toepasselijke classics.

Quote Met zo’n concert verwerken we het verlies, en vieren het leven Rufus Wainwright

Rufus Wainwright heeft buitengewoon goede herinneringen aan die eerste show. ,,Kijk, ik en Martha zijn niet zozeer religieus aangelegd. Maar op een spirituele manier hebben we wel een diepe band met het begrip moeder”, vertelt hij aan de telefoon vanuit New York. ,,Tot op de dag van vandaag rouwen we nog in stilte om onze moeder. Met zo’n concert verwerken we het verlies, en vieren het leven. Iedereen heeft een moeder die hij of zij op een goede dag zal verliezen. Dat maakt deel uit van onze levenscyclus.”

Rolling Stones

Warme herinneringen koestert Wainwright aan zijn moeder Kate. ,,Natuurlijk hadden we wel eens flinke woordenwisselingen maar we maakten het altijd goed. Ik herinner me vooral haar bemoedigende lessen. Hoe beroemd je ook mag worden, of hoe verdwaald je ook mag raken in de showbusinessjungle, blijf trouw aan jezelf.”

Onthoudt dat je het beste bent, drukte Kate haar zoon Rufus regelmatig op het hart. ,,Toen ik mijn debuutalbum opnam, waren The Rolling Stones in dezelfde studio aan het werk. Helemaal opgewonden vertelde ik dit nieuws aan mijn moeder. En zij reageerde hartverwarmend: ‘Ach, jij wordt veel beroemder dan zij.’ Die onvoorwaardelijke steun was belangrijk voor mij.”

Quote De liefde voor een kind verandert je kijk op de wereld Rufus Wainwright

Met zijn zus Martha deelt hij die herinneringen. ,,Die band wordt sterker naarmate we ouder worden. Onze stemmen passen perfect bij elkaar. Er is respect en soms willen we ook gewoon lekker vechten op het podium”, grapt Rufus Wainwright. Het rauwe, bluesy timbre van Martha Wainwright schuurt prettig tegen Rufus’ zoetgevooisde stemgeluid aan. Tijdens het Mother-recital wagen de Wainwrights zich aan een cover van Queen’s Bohemian Rhapsody, maar schittert Rufus vooral als hij Ave Maria of het indringende Mother van John Lennon vertolkt. Nummers van hun moeder Kate en vader Loudon Wainwright III ontbreken zeker niet.

Rufus en Martha Wainwright zijn inmiddels ook ouders. ,,De beloning van het ouderschap is enorm. De liefde voor een kind verandert je kijk op de wereld. Je ziet ineens alles door de ogen van een kind”, benadrukt hij. Tijdens het recital vertolkt Rufus onder meer zijn song Francis, opgedragen aan Martha’s tweede kind. Een lied voor de 10-jarige Viva Katherine Wainwright Cohen is er nog niet, geeft Rufus toe. Hij kreeg Viva met Lorca Cohen, dochter van een andere beroemde Canadese bard, Leonard Cohen. Samen met zijn man, Jorn Weisbrodt, volgt Rufus de opvoeding hun dochter nauwgezet. ,,Fascinerend hoe familiegenen werken. Ik zie zoveel van mijn moeder in Viva terug. Dat is het grootste geschenk.”

Rufus & Martha Wainwright: ‘Mother’, Muziekgebouw Eindhoven, zo 8 augustus 19.00 + 21.00 uur