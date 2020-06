Moeilijk om nu aan een pup of kitten te komen

Eten met jezelf in Thais mi­ni-restaurant In The Elephant in Eindhoven

10:00 EINDHOVEN - Stap eens in een olifant, laat je verwennen met authentieke Thaise gerechten en ervaar optimaal wat het voedsel met je doet. Dat kan in het Thaise eenpersoons pop-up restaurant In The Elephant, een project van de Thaise kunstenares Waew Voraphotmuangman.