Moeite bij stemmen? Hulp in jip-en-janneketaal door Steunwiel

EINDHOVEN/HELMOND - Over een paar weken mogen we weer naar het stembureau. En kunnen we een stem uitbrengen op één van de honderden kandidaten voor de Tweede Kamer. Er zijn maar liefst 38 partijen. Hoe kun je een goede keuze maken?

Bij het schrijven van dit verhaal is gekozen voor korte zinnen. Zonder moeilijke woorden. Want maar liefst één op de zes mensen in Nederland is zwakbegaafd. En heeft vaak moeite met het lezen van de krant. Of van officiële brieven. Of van de vragen van de verschillende stemwijzers. Dat vertelt Dirk Kox van Steunwiel. Steunwiel is een initiatief van Platform VG Zuidoost Brabant. Het platform zet zich in voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

Quote Zij hebben vaak geleerd zich aan te passen. Daarom valt het niet op dat ze toch moeite kunnen hebben met het volgen van een gesprek Dirk Kox, Steunwiel

Steunwiel richt zich op mensen met een IQ van 70 tot 85. Die hebben een licht verstandelijke beperking. ,,Zij hebben vaak geleerd zich aan te passen’’, zegt Kox. ,,Daarom valt het niet op dat ze toch moeite kunnen hebben met het volgen van een gesprek of het lezen van een brief. Of het gebruik van de stemwijzer.’’

Steunwiel helpt bij het invullen van de stemwijzer. Net als twee jaar geleden bij de Europese verkiezingen. Vanwege corona gebeurt het dit jaar online. Op woensdag 10 maart van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar aanmelden@stemmendoejezo.nl.

Kiezers niet beïnvloeden

In de workshop geeft Steunwiel een toelichting bij elke stelling. ,,Dat is een hele uitdaging’’, vertelt Kox. ,,We willen het kort houden, maximaal drie regels. Maar ook willen we de kiezer niet beïnvloeden.’’ Hij noemt een voorbeeld. ‘Er moeten woningen worden gebouwd op grond die nu voor landbouw wordt gebruikt.’ ,,We kunnen dan schrijven dat als één procent van de landbouwgrond beschikbaar komt de woningnood is opgelost. Waarschijnlijk zijn veel deelnemers het dan eens met de stelling. Terwijl het probleem groter is dan een simpele rekensom.’’

Kox stelt de toelichtingen op samen met zijn collega Marc van Acht en vrijwilligers van Steunwiel. ,,Dat zijn ervaringsdeskundigen’’, aldus Kox. ,,Ze hebben moeite met ingewikkeld taalgebruik. En ze helpen ons met het schrijven van jip-en-janneketaal.’’

Saïda (39) is een van hen. Ze heeft haar schaamte over haar beperking overwonnen. Maar ze wil nog niet met haar achternaam in de krant. ,,Ik heb één keer meegedaan met verkiezingen’’, zegt ze. ,,Maar ik vond het moeilijk. Daarom zal ik 10 maart zeker meedoen met de workshop. Ik wil ook graag mijn ervaringen delen.’’

Maar één vakje rood kleuren

In de workshop wordt ook uitgelegd wat er gebeurt in het stembureau. En dat je maar één vakje rood mag kleuren. De gemeente zorgt voor inrichting van de stembureaus. Veel gemeenten in de regio verwijzen kiezers naar de workshop als ze hulp nodig hebben bij het kiezen wie hun stem gaat krijgen. Meer informatie via team@steunwiel.com of 040-8458602.