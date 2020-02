Moest Eindhoven toestemming van minister hebben voor Vestdijk?

Briljanten paar Van Hout uit Eindhoven: al 65 jaar steggelen en bijleggen

10:00 EINDHOVEN - Het duurde even voor de vonk oversloeg tussen Jan van Hout (90) en zijn vrouw Jenny (87). Bij hun thuis in Tivoli was het altijd gezellig druk met 8 kinderen en vele vriendjes en vriendinnetjes. Ook Jenny kwam graag langs in Tivoli. ,,We vormden echt een vriendengroep met zijn allen.” Inmiddels is het stel maar liefst 65 jaar getrouwd.