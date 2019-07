Moestuincoaches schieten te hulp bij groen op de speelplaats

Nicolle Prins uit Geldrop heeft al negen jaar een moestuin bij volkstuinvereniging De Zegge aan de gelijknamige straat in het buitengebied van Heeze. Via de websites van IVN natuureducatie en VELT (Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren) wist ze van de opleiding voor moestuincoach. Ze volgde de eerste editie in Tilburg. ,,Ik heb geen onderwijservaring, maar dankzij mijn werk bij Samen voor Eindhoven weet ik hoe je iets kunt organiseren. Toch heb ik nog veel geleerd. Eerst dacht ik dat ik kinderen zou vertellen over wat ik in de tuin allemaal doe. Maar in mijn tuin is voor kinderen niet genoeg ruimte en ik merkte dat zeker jonge kinderen het beste kunnen zien en voelen. Nu laat ik ze op zoek gaan naar regenwormen. Als ze die eenmaal in hun handen hebben gehad, vergeten ze dat nooit meer.”