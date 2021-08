Moestuinoogst mislukt? Piepers en tomaten wel, rest valt mee

CDA Eindhoven wil garanties: ‘Externe partij moet plan museum Vonk beoordelen’

26 augustus EINDHOVEN - De door het college van B en W voorgestelde beoordeling van de plannen voor museum Vonk in Genneper Parken moet door een onafhankelijke, externe partij worden gedaan. Dat stelt het CDA in raadsvragen over de voorgenomen grote uitbreiding van het preHistorisch Dorp in Gestel.