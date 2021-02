Moet Eindhoven op zoek naar een nieuwe locatie om PSV te huldigen? Omdat het Stadshuisplein groener wordt?

Ibrahim Afellay is klaar met zijn voetbalcar­riè­re, waarin hij vooral PSV veel moois schonk

1 februari Ondanks een mislukt seizoen zwaaide PSV voormalig aanvoerder Ibrahim Afellay vorig jaar met veel waardering uit. Zijn rentree draaide vanuit de topsportgedachte uit op een sof, maar in Eindhoven had iedereen respect voor zijn poging om nog één keer terug te komen op topniveau. ,,Wij willen Ibi zien”, zong het PSV-publiek vorig seizoen in het Philips Stadion richting toenmalig trainer Mark van Bommel, die het niet meer leek te zien zitten om hem in actie te laten komen.