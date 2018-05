Mogelijk huurder voor kerk in Ploegstraat

EINDHOVEN - De voormalige Heilig Hart van Jezuskerk aan de Ploegstraat in Eindhoven zou een 'belevingscentrum' of activiteitencentrum moeten worden. De parochie Sint-Joris is 'in een vergevorderd stadium' met een huurder. De vergunningaanvraag is nog even aangehouden door de gemeente.

Dat zegt Nico van Dongen, bestuurslid vastgoed van de parochie, desgevraagd. Hij wil nog niet in gaan op de naam van de huurder en de concrete nieuwe bestemming. Daarvoor is het volgens hem nog te vroeg. Er is bij de gemeente een voorgesprek geweest over de nieuwe bestemming. Daar is volgens Van Dongen om meer informatie gevraagd die de nieuwe huurder nu moet gaan leveren.

Verhuren

De Heilig Hartkerk was in 2012 de eerste die bij de fusie van de parochies in Eindhoven aan de eredienst onttrokken werd. Maar sindsdien bleef het stil rond het gebedsgebouw. Dat komt volgens Van Dongen ook omdat de parochie ervoor kiest de vrijkomende kerken te verhuren. ,,Als we ze hadden willen verkopen, waren we ze al lang kwijt geweest. Maar we willen graag een vinger aan de pols houden. Als je ze weg doet, heb je er geen grip meer op."

