Mogelijk ontvoering in Pianostraat Eindhoven

De politie wil dat allemaal niet bevestigen, behalve het geschreeuw, maar lijkt de zaak in ieder geval serieus te nemen. ,,Bij twijfel moeten we zorgen dat we kunnen vinden wat mogelijk is, daarom doet de technische recherche onderzoek. Maar wat er gebeurd is, dat weten we niet. Alle opties zijn open. Een ontvoering? Dat zijn aannames, we zoeken nu feiten", aldus de officier van dienst in de Pianostraat.