Mogelijk seniorenwoningen bij flats aan Willem Klooslaan in Eindhoven

Dat schrijft Woonbedrijf in een brief aan de bewoners van de appartementen aan de Willem Klooslaan/Busken Huetlaan in de Schrijversbuurt. Ook maakt de verhuurder plannen voor het renoveren en energiezuinig maken van de woningen uit 1961, ook wel Grijpmaflats genoemd naar de architect.

Vleermuizen en gierzwaluwen

Aanleiding voor de brief is de ontheffing die de verhuurder heeft gevraagd bij de provincie voor mogelijke werkzaamheden. In het schrijven benadrukt de corporatie dat de plannen nog niet klaar zijn. Wel is er al toestemming gevraagd aan de provincie omdat er vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in het complex zitten. ,,Bij onderhoud van woningen moeten we rekening houden met deze beschermde diersoorten. Daarom vragen we ruim van tevoren een ontheffing aan en plaatsen we nestkastjes zodat de vogels en vleermuizen alvast kunnen wennen aan een andere plek.”