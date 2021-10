Mogelijk toch sneller weer recreatief zwemmen in het Eindhovense Ottenbad

Lotte Petersen liet zich voor debuutro­man inspireren door haar leven als au pair: ‘Een heftige ervaring’

6 oktober EINDHOVEN – Het was altijd al haar grootste droom om schrijver te worden. Nu is het moment daar. Een verrukkelijk fiasco, de debuutroman van Lotte Petersen (28) uit Eindhoven, ligt in de winkel. Het is deels gebaseerd op de ervaringen die ze opdeed als au pair in Rome. Dat klinkt ook als een droom, maar is het niet.