Mogelijk vijftien miljoen extra voor TU Eindhoven

De TU/e kan de komende twee jaar voorzichtig rekenen op naar schatting vijftien miljoen euro extra van het rijk, zo blijkt uit het advies van de commissie Van Rijn dat woensdag werd aangeboden aan minister Van Engelshoven van Onderwijs. Van Rijn wil dat er meer geld beschikbaar komt voor technische opleidingen.

De TU/e wil niet vooruitlopen op een eventuele verhoging. ,,We gaan ons niet rijk rekenen. We wachten het besluit van de minister hierover af”, meldt een woordvoerder desgevraagd. ,,Maar als er inderdaad meer middelen komen, zullen die in eerste instantie worden aangewend voor extra personele capaciteit.”

Stormachtige groei

De TU/e pleitte de afgelopen jaren al vaker voor een verhoging van de rijksbijdragen. Door de stormachtige groei van het aantal studenten -momenteel zo’n 12.500- en de daarbij achterblijvende personele bezetting is de kwaliteit van het onderwijs onder druk komen te staan.

Enkele jaren terug voerde de TU/e een numerus fixus (studentenstop) in voor vier opleidingen. Daar komen er in het komend studiejaar nog eens twee bij. Of de verhoogde bijdrage van het rijk mede zullen worden ingezet om de studentenstops ongedaan te maken, kan de TU/e nog niet inschatten.

John Jorritsma is verheugd met het advies. Volgens de voorzitter van de Stichting Brainport kan de TU/e met de voorgestelde extra middelen de numeri fixi aanpakken, door te investeren in extra medewerkers en onderwijsfaciliteiten, laat hij via zijn woordvoerder weten. ‘In de high tech maakindustrie in onze regio is een groot tekort aan hoger opgeleiden in deze richtingen en samen met de werkgevers in Brainport pleiten we zoals bekend al jaren voor aandacht en bekostiging om de capaciteit van bèta technische opleidingen te vergroten’, aldus Jorritsma.

Design Academy