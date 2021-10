Mogelijke verdachte steekpartij Albert Heijn Eindhoven aangehouden in parkeergarage, waarschuwingsschoten gelost door politie

EINDHOVEN - Twee medewerkers van de Albert Heijn zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij met een mes in de winkel aan het 18 Septemberplein in Eindhoven. Een mogelijke verdachte is aangehouden in een nabijgelegen parkeergarage, door leden van Rapid Response Team. Daarbij zijn twee waarschuwingsschoten gelost.

De steekpartij gebeurde rond 13.40 uur in de winkel. Twee medewerkers spraken een man aan op een winkeldiefstal, waarna een worsteling ontstond. Daarbij stak de man op de slachtoffers in. Een getuige zag twee gewonden op de grond liggen. Het gaat om een medewerker van de winkel en de de filiaalmanager. ,,Een van hen greep naar zijn nek en de ander leek gewond aan zijn arm. De hele gang lag vol met bloed. Ook zag ik iemand wegrennen. Ik weet niet of ze hem gepakt hebben.’’

De politie zoekt met meerdere eenheden naar de voorvluchtige.

Aanspreekbaar

Een traumaheli kwam voor medische assistentie voor de slachtoffers. Zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar waren wel aanspreekbaar. De dader vluchtte na het incident de winkel uit. De beveiliger van de winkel is erachteraan gerend, maar is later teruggekomen.

Vlak na de steekpartij is een persoon even verderop bij De Bijenkorf beroofd van zijn iPhone en fiets. De politie onderzoekt of de incidenten met elkaar te maken hebben.

De politie zocht met meerdere eenheden in de omgeving naar de voortvluchtige man. De winkelmedewerkers worden ondervraagd en de recherche voert ter plaatse een onderzoek uit. De winkel is momenteel gesloten.

De winkel is gesloten.

Afgelopen dagen nog drie steekincidenten

Afgelopen weekend hebben er in Eindhoven ook drie steekincidenten plaatsgevonden. Zo liep een 52-jarige man zaterdag een klaplong op bij een steekpartij in zijn appartement aan de Boschdijk. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een 19-jarige gewond in de Sint Catharinastraat. Bovendien raakt een 14-jarige jongen ernstig gewond aan zijn arm, nadat hij op zaterdagavond werd beroofd in het Philips van Lenneppark in Eindhoven.

