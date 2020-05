Mondkapjes als mode-item; ‘Je kunt er beter het beste van maken’

Met een foto van een exquise gerechtje, een guitige smiley of toch gewoon een zakelijk logo. Sinds minister-president Mark Rutte aankondigde dat de mondkapjes verplicht zijn, is het een gekkenhuis bij Nominette, onderdeel van textielproducent EE Labels in Heeze. Begin mei verkocht het bedrijf er nog een paar honderd per dag, sinds de toespraak van Rutte is dat verdubbeld. De orders komen van kappers, restauranteigenaren en particulieren.