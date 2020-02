Mondkapjes niet om aan te slepen bij drogisten en bouwmarkten in Eindhoven

Eindho­venaar veroor­deeld tot 30 maanden cel en moet 325.000 euro criminele winst afstaan

15:56 DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een 30-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, omdat hij iemand heeft bedreigd met een automatisch vuurwapen, meerdere vuurwapens in bezit had en zich aan het voorbereiden was op hennepteelt. Daarnaast moet hij 325.000 euro aan criminele winst afstaan.