Moniek Strijbosch uit Helmond komt in actie tegen hoge werkdruk: Het piept en kraakt bij Ikea

Vrachtwa­gen in brand op A2 bij Eindhoven, rijstroken weer open

14:54 EINDHOVEN - Op de A2 bij Eindhoven is dinsdagmiddag rond 13.40 uur een vrachtwagen in brand gevlogen. Twee rijstroken werden afgesloten voor het verkeer in de richting van Den Bosch. Om 14.40 uur was de weg weer open.