Monique’s Bikeshop in Eindhoven gaat definitief dicht

De winkel werd in de jaren tachtig opgericht door Moniques vader Jan Franssen. Er was in Nederland geen enkele zaak die zich exclusief bezighield met BMX-fietsen. Franssen besloot het materiaal voor BMX-fietsen en later ook de fietsen zelf te importeren vanuit Amerika. In 1994 namen Monique en Gerard de zaak van hem over. Vanaf toen werden de BMX-fietsen langzaam vervangen door MTB fietsen, (Multi Terrain Bike) De winkel was en is een groot succes.

Gerard: ,,Ermee stoppen was een besluit waar we lang over hebben nagedacht. Deze zaak is onze passie. We werken met hart en ziel. Een fietsenwinkel zoals die van ons is uniek in zijn soort.”

Veeleisend

De redenen om toch te stoppen zijn velerlei. ,,Het winkelend publiek is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Er wordt natuurlijk veel meer online gekocht, ook fietsen. Klanten kunnen erg veeleisend zijn en op een gegeven moment gaat je dat tegenstaan. Ook de distributeurs leggen de lat steeds hoger. Wel eisen stellen, maar niet meedenken”, noemt Gerard er enkele.

Monique: ,,Ons motto is nog steeds dat het er niet om gaat hoe groot je bent, maar wat je hebt en wat je kunt.”

Dit motto geldt niet alleen voor de zaak maar ook voor hen persoonlijk. Monique heeft haar sporen verdiend in de BMX-sport. Als Turbo Monique was en is ze nog steeds een begrip en juist die ervaring en kennis heeft ze afgelopen jaren overgebracht aan haar klanten. ,,Je moet niet iets verkopen als je er geen verstand van hebt, zo simpel is het”, aldus Monique.

Zij gaat genieten van de ruimte die het niet meer runnen van de zaak haar straks biedt. Fietsen blijft daar in ieder geval een belangrijk deel van uitmaken.

Zonne-auto