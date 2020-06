Monitor brede welvaart voor Brainport in augustus klaar

EINDHOVEN - Eindhoven en Zuidoost-Brabant maken werk van het in kaart brengen van de verdeling van de welvaart in de regio. In augustus is de eerste monitor klaar.

Zuidoost-Brabant kan in augustus van dit jaar de eerste brede welvaartsmonitor verwachten. Daarin wordt op een rijtje gezet hoe de regio er niet alleen op economisch terrein voorstaat maar ook op het gebied van ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.

Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar hoe de welvaart verdeeld is over de verschillende bevolkingsgroepen in de Brainport-regio. Verder wordt onderzocht wat voor impact de huidige ontwikkelingen op de lange termijn hebben, zowel op economisch terrein als op sociaal-maatschappelijk gebied en wat betreft natuur en milieu.

Aanvankelijk leek het er op dat die monitor alleen voor de gemeente Eindhoven zou worden opgesteld. Maar inmiddels is afgesproken tussen de wethouders van de eenentwintig gemeenten in Zuidoost-Brabant met economie in hun portefeuille dat de monitor er voor geheel Zuidoost-Brabant komt.

Verdeling

Het gaat daarbij wel om een zogenoemde nul-meting. ,,Aan de hand van de resultaten van deze eerste monitor moeten we gaan bekijken of het nodig is ons beleid bij te stellen om te komen tot een evenwichtigere verdeling van de welvaart en, zo ja, wat voor maatregelen daar dan voor nodig zijn", zegt de Eindhovense wethouder van economie, CDA’er Stijn Steenbakkers.

Steenbakkers nam eerder dit jaar in Eindhoven het initiatief om met de gemeenteraad in debat te gaan over die brede welvaartsmonitor, die al enkele jaren gehanteerd wordt door het CBS, het Centraal Bureau voor Statistiek. Deze monitor is er gekomen omdat het CBS tot de conclusie was gekomen dat het overwegend gehanteerde bbp (bruto binnenlands product) te veel de nadruk legt op de economische ontwikkelingen alleen.

Twee snelheden

In de Eindhovense politiek klinkt al enkele jaren de vraag of iedereen in de stad wel voldoende meeprofiteert van de bloei van de Brainport-economie. Zelf stelde het gemeentebestuur een paar jaar geleden al vast dat er een stad dreigt te ontstaan van twee snelheden. Met aan de ene kant diegenen die wel profiteren van die economische groei en aan de andere kant een groep mensen die daar niet of onvoldoende de vruchten van weet te plukken