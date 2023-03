‘Monsteroppas’ en haar ‘meester’ horen maandag hoe lang ze de cel in gaan, beiden wijzen naar elkaar

EINDHOVEN - De Bossche rechtbank leest maandag het vonnis voor in wat zonder twijfel een van haar meest schokkende zaken is. Dat de Limburgse vrouw, bekend als de ‘monsteroppas’ en de man die ze als haar meester beschouwde, de cel ingaan, staat ook zo goed als vast. Vraag is alleen voor hoe lang.