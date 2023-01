‘Monsteroppas’ wil niet meer horen wat zij de kleine meisjes aandeed, daar kan ze niet meer tegen

Irisbuurt Eindhoven blijft tegen bouwplan 26 appartemen­ten in Stuiver­straat

EINDHOVEN - Na gesprekken tussen gemeente Eindhoven, ontwikkelaar Brabants Wonen en kritische buurtbewoners is het plan voor 26 appartementen aan de Stuiverstraat aangepast. De gemeenteraad buigt zich er in maart voor de tweede keer over.

23 januari