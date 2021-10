Monsters, griezels en volle snoepemmertjes ofwel wie haalt de meeste buit binnen met Halloween

ACHT - In ‘ghosttown’ Acht zijn ze er vroeg bij dit jaar. Twee weken eerder dan normaal is het op zaterdagavond weer griezelen en gruwelen tijdens de PartyCreeps halloweenoptocht

Gegil en geschreeuw, het is ‘griezelig’ rumoerig in kerkdorp Acht. Heksen, spoken en monsters, van groot tot klein, verzamelen op het dorpsplein bij de tot spookkasteel omgebouwde kiosk. Juna (5) vindt het nog een beetje eng, vooral als het monster in de hoek beweegt. Haar pompoen-emmertje is nog nagenoeg leeg, maar ze hoopt hem tot de rand toe met snoep te vullen.

Quote De mensen zijn zo enthousi­ast. We hebben hier twee jaar op moeten wachten Suzan Duvigneau, PartyCreeps

Bram en Doris van der Linden zijn zelfs uit de wijk Achtse Barrier met hun versierde spookcamper naar Acht gekomen om deel te nemen aan Halloween. Zij staan aan de start van de drie routes die de deelnemers kunnen lopen. ,,We hebben geen tuin om te versieren hier, dus dan maar bij de kiosk”, zegt ‘Magere Hein’ Bram. Heks Doris staat in haar zwarte tent met een glazen bol. ‘Wat oh, wat gaat de avond brengen?’ Uit een bak met blauwe blubber kunnen de kinderen hun eerste traktatie graaien.

De meeste buit binnen

Het is voor de allerkleinsten misschien nog wel het belangrijkste. Wie haalt de meeste buit binnen tijdens de ‘trick-or-treat- tocht’. En wie geen snoep geeft, kan een straf verwachten…

Het is duidelijk dat de kinderen en hun ouders wel weer zin hebben in een griezelfeestje. Na ruim 230 aanmeldingen moest de organisatie er zelfs een stop op zetten. ,,Het is weer hartstikke leuk. De mensen zijn zo enthousiast. We hebben hier twee jaar op moeten wachten,” zegt Suzan Duvigneau van de organisatie van PartyCreeps.

Volledig scherm Sommige bezoekers zijn dapper genoeg voor een knuffel. © Kees Martens/DCI Media

Huizen langs de routes zijn versierd met spookachtige lampen, lichtgevende skeletten en enorme spinnenwebben. Waar een flyer voor het raamt hangt, kunnen de kinderen aanbellen. Sandra van Loene en haar buren doen al jaren mee met PartyCreeps. ,,En het wordt ieder jaar meer en meer”, zegt ze lachend. Wie aan durft te kloppen bij het eerste huis, kan wat lekkers krijgen. Wie niet durft, kan naar de spookfilm op het raam kijken. Juna is inmiddels over de eerste schik heen, want ze roept dat ze niet bang is voor die enge meneer, die hard op de deur klopt.

Het engste voor de kiezen

De organisatie heeft gekozen om Halloween te vieren voor de herfstvakantie, omdat veel kinderen dan nog niet op vakantie zijn. Het voordeel voor kleintjes is, dat het nog licht is, maar het blijft spannend. Als het tijd is dat de oudere kinderen gaan is het donker, zij krijgen het engste voor de kiezen. Want uiteindelijk is het toch: hoe donkerder, hoe beter de effecten.

Van ver hoor je bij Yvette van den Berge de griezelmuziek. De maan staat inmiddels hoog aan de hemel. In de tuin liggen verstrooide botten. De kettingzaag draait gestaag door. Wie durft, kan plaats nemen in de spookzitkuil met kampvuur. Omringd door lichtgevende maskers en aangelichte monsters zorgt het voor het ultieme ‘Jigsaw’ gevoel in Acht.