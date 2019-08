Monteur maakt testrit om mankement te vinden, maar auto vliegt spontaan in brand op A270

Hoogste rechter buigt zich over badkamer-re­gel Eindhoven en Helmond

18:28 UTRECHT - Mag je als gemeente weigeren om de badkamer van een zieke, bejaarde of gehandicapte aan te passen, als die badkamer toevallig ouder is dan 20 jaar? Eindhoven, Helmond en veel andere gemeenten wachten met spanning af of de hoogste rechter hun beleid goed- of afkeurt.