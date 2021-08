Moordenaar Melissa (18) ontkent dat hij minderjarigen prostitueerde: ‘Het was een script voor televisie’

Gemeente Eindhoven denkt aan ‘handel’ bij vier tennisbal­len vol drugs, bewoner weet van niks

5 augustus EINDHOVEN - Was de kleine kilo drugs in de woning van een 53-jarige Eindhovenaar een handelsvoorraad of niet? Die vraag stond donderdagmiddag centraal bij een hoorzitting op het Eindhovense stadhuis. De inwoner van de Cahorslaan maakte daar bij de bezwarencommissie van de gemeente bezwaar tegen de sluiting van zijn woning voor vier maanden.