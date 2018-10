Morphotonics in Veldhoven is pionier in micro- en nanotechnologie

„Onze naam is geïnspireerd op de Morpho-vlinder. De blauwe kleur van zijn vleugels is het resultaat van de nanostructuur, zeg maar een microscopisch dunne laag schubben op de huid. De vlinder is bruin, maar door de structuur kleuren de vleugels blauw. Door Morpho te combineren met fotonica - de wetenschap van het licht - ontstond de naam Morphotonics", zegt Onno Lint. Hij zette in 2014 het bedrijf op met drie partners. Inmiddels werken er 13 mensen.

Massaproductie

Morphotonics is een indirecte spin-off van Philips Optical Media & Technology (OM&T), waar medeoprichters Rob van Erven, Jan Matthijs ter Meulen en Bram Titulaer ooit werkzaam waren. De drie bundelden hun technische expertise met die van Lint, die een bedrijfskundige achtergrond heeft. „Samen hebben we meer dan 10 jaar ervaring in het reproduceren van micro- en nanostructuren op groot formaat dragers. We zijn schatplichtig aan de technologie waarmee OM&T destijds cd's en dvd's produceerde: het aanbrengen van microstructuur op de schijfjes, en dat in massaproductie.”

Van lab naar fab

Als voorbeeld van een eigen toepassing noemt Lint de 3D-structuur in een smartphone. „Een smartphone bestaat uit meer lagen en op één van die lagen is een nano- of microstructuur aangebracht die het 3D-effect mogelijk maakt. Fabrikanten van smartphones ontwikkelen zelf een originele drager met structuur, maar doen dit op klein formaat. Voor industriële opschaling moet deze structuur op een groot formaat drager worden gereproduceerd. Daar komen wij in beeld. Cruciaal hierbij is dat van de originele drager telkens weer een perfecte kopie wordt gemaakt, dus ook bij massaproductie. Van lab naar fab.”

Energie-opbrengst

Ander voorbeeld van een eigen toepassing is het aanbrengen van een microstructuur op een zonnepaneel. Net als bij de vleugels van de Morpho-vlinder wordt het zonlicht gemanipuleerd, waardoor zonnecellen het licht maximaal kunnen opnemen. Met een betere energieopbrengst als resultaat. Lint: „Iedereen weet wat een lens kan doen. Het kan licht focussen en het beeld van een voorwerp vergroten. Kortom, het manipuleert licht om een bepaald doel te bereiken. Stel je nu duizenden kleine lenzen voor die niet met het blote oog waarneembaar zijn, samengepakt in een dunne laag op een oppervlak. Dat noemen we een gestructureerde laag voor lichtmanagement. Als je deze micro-lenzen verder verkleint, kom je terecht bij nanostructuren die het licht weer op een heel andere manier manipuleren. Deze lagen met micro- of nanostructuren kun je op diverse soorten producten toepassen, zoals zonnepanelen en 3D-schermen."

Cleanroom