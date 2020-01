Moslimgemeenschap houdt nieuwjaarsreceptie in Eindhoven: ‘Ze gaan me toch niet bekeren?’

EINDHOVEN - De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Eindhoven hield zaterdagavond een nieuwjaarsreceptie waar iedereen welkom was. Om mee te eten maar ook om uitleg te krijgen over hun geloof. ,,Kom in gesprek, wij bijten echt niet."

Terwijl de tafel gevuld wordt met grote schalen eten, begint de Iman van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap aan zijn inleidende lezing. Zo'n 75 volgelingen heeft hij in Eindhoven, in Nederland zijn dat er zo'n 1300. Zij erkennen hun stichter Mirza Ghulam Ahmad als tweede Messias. "Andere moslims geloven dat die nog komt, wij denken dat hij al is geweest", vertelt Taha Garrat, lid van de jongerenorganisatie en kok van dienst.

‘Willen ze me bekeren?’

Ook over de intenties van deze avond was aanvankelijk wat scepsis. Zo vertelt een man die vier jaar geleden voor het eerst aanschoof op uitnodiging van een collega in de zorg, dat hij bang was dat ze hem wilden bekeren. ,,Maar het bleek puur om uitleg te geven over hun geloof.” Dat denkt ook Jan van Peer, voorzitter van wijkvereniging Leefbaarheid Mensfort. ,,Het draait om transparantie, niet om zieltjes winnen.” Iedereen is persoonlijk uitgenodigd. Er zijn wijkbewoners, dames van vluchtelingenwerk, gezinnen uit Gemert -waar enkele leden wonen- en een koersbal-team, die ook het wijkcentrum gebruiken.

Lesbisch moslimstel

Dat er dit jaar veel omwonenden zijn, is deels dankzij de mond-op-mond reclame van Gerda Brouwer. Zij vond het vorig jaar zo lekker en interessant dat ze zaterdagavond terugkeerde, met in haar kielzog een hele delegatie uit Mensfort. ,,Ik dacht altijd een moslim is een moslim, nu ben ik erachter dat er veel verschil is.” Een opmerking die vaker valt. Zo vertelt de zorgmedewerker over een openlijk lesbisch moslimstel die hij kent van het stappen in de Danssalon. ,,Maar als hun ouders uit Marokko overkwamen, sliepen ze toch apart.”

Vuurwerk opruimen

Volledig scherm De Ahmadiyya Moslim gemeenschap ruimt vuurwerk op in het centrum van Eindhoven. © FotoMeulenhof In Eindhoven hebben ze nog geen gebedshuis, voor activiteiten maken ze gebruik van wijkcentrum de Werf in Mensfort. ,,Maar we zijn druk bezig een eigen plek te realiseren." In andere steden hebben ze die wel al. Zo bouwden ze in jaren 50 in Den Haag de eerste moskee van Nederland. ,,Met hulp uit Afghanistan. Vrouwen werden opgeroepen om goud en sieraden te doneren. Dat gebeurde massaal, terwijl zij wisten dat ze er zelf niks aan hebben."

Een beter voorbeeld van belangeloos iets voor een ander doen, heeft hij niet. ,,Ons doel is om ons actief in te zetten voor de samenleving. Wie gelooft in god moet ook zorg dragen voor zijn schepping." Dat doen ze door zich in te zetten voor goede doelen. Zo zamelde hij met kerst 10 volle kratten in voor de voedselbank. En ze trokken langs de bejaardenhuizen voor gesprekjes met eenzame ouderen.

Een andere actie die ieder jaar op het programma staat: het opruimen van vuurwerkresten op nieuwjaarsmorgen. Dat bezorgde ze ook media-aandacht, vertelt de Iman, wat tot kritiek leidde dat dit vooral voor de bühne was. ,,De reden is dat sommige mensen dachten dat wij dit als taakstraf deden, dus laten we dan maar vertellen dat het liefdadigheidswerk is.”

Balen van Pegidademonstraties

Paulien en Gidy van vluchtelingenwerk geven eerlijk toe dat ze voor hun komst wel even opzochten waar de geloofsgemeenschap voor staat. Zo zouden ze niet in zijn gegaan op een uitnodiging van de Al Fourkaan moskee, afgelopen jaar het toneel van de Pegidademonstraties en onlangs nog hoofdrolspeler in het drieluik van BNN Vara over radicale islam. ,,Dat is toch een plek die anders in het nieuws is geweest. Daar ben ik wel van geschrokken.”

Garrat baalt van die demonstraties. ,,Hard tegen hard zorgt niet voor een oplossing. Je moet in gesprek gaan, anders verliest iedereen." Mohammed Sahebali knikt. ,,Daarom zijn we zo blij met deze opkomst. Mensen zijn hier echt uit belangstelling, niet voor het gratis eten.”