Moslims ruimen het vuurwerk van Eindhovenaren op

Het is nog donker en als tegen acht uur in de ochtend het busje van Ergon Groen & Reiniging stopt tussen Domusdela en hotel Pullman Cocagne in de Eindhovense binnenstad. Vanuit de mist ziet Jezus Waaghals toe hoe vier vrijwilligers met een oranje hesje en werkhandschoenen uitstappen, voorzien van vuilniszak en prikker. Op het plein voor de kerk liggen kartonnen verpakkingsresten van vuurwerk, dat snel in de plastic zakken gestoken wordt.

Messias

In totaal zijn er zestien vrijwilligers actief in de Eindhovense binnenstad, allemaal leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de oudste van Nederland volgens Kamal Mohammad Malhi. ,,De gemeenschap stamt oorspronkelijk uit Pakistan, maar kent nu ook aanhangers daarbuiten. Anders dan veel andere stromingen in de islam geloven wij dat de Messias al gekomen is, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Dat verschil levert weleens spanningen op. Dat is ook de reden dat velen van ons naar Europa zijn gekomen."

De verschillende stromingen kennen ook een eigen interpretatie van de Koran. ,,Net zoals bijvoorbeeld katholieken en protestanten die ieder een andere uitleg aan de Bijbel geven", vertelt Malhi, terwijl hij klaarstaat voor het vertrek vanaf het depot van Ergon aan de Ruysdaelbaan. ,,Zo leren wij dat we dienstbaar moeten zijn aan de samenleving. Deze schoonmaakactie is een van de vele acties die de gemeenschap houdt door het jaar heen als, een gebaar van nabuurschap. We beginnen het nieuwe jaar met een goede daad."

Het idee ontstond ruim twintig jaar geleden in Almere, waar de Nederlandse tak van de gemeenschap is ontstaan. Inmiddels zijn er tegelijkertijd acties in Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Nunspeet, Arnhem, Schiedam en Drunen. Voor Eindhoven is dit de vijfde editie van de schoonmaakactie.

Zelf gebruiken de moslims geen vuurwerk. ,,Pakistan heeft bovendien een andere kalender, daar valt het nieuwjaar later. En wij danken Allah voor het nieuwe jaar, maar vieren het niet zo uitbundig als anderen." Vindt hij het niet vreemd om rommel op te ruimen van mensen die te beroerd zijn om dat zelf te doen? Hij antwoordt met een glimlach. ,,Wij willen alleen maar helpen de stad netjes te houden. En veilig, denk maar aan vuurwerk dat nog niet ontploft is."

Champagnefles

Vanaf Domusdela lopen de vier naast elkaar de Tramstraat in. Mahli pakt met zijn prikker één voor één een stel ijzeren pinnetjes van de stoep. Een lege champagnefles pakt hij met de hand. Ook veel karton is te groot voor de prikker. Als de zakken vol zijn, verdwijnen ze in de laadbak van de pick-up van de Ergon. Die staat verderop in de straat, waar Ergon-medewerkers de zwarte resten van een verbrande zitbank uit het straatbeeld verwijderen. ,,Ook een manier om van je spullen af te komen", verzucht een van hen.