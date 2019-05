Moslimsorganisatie dreigt met acties tegen Pegida-demonstratie, zorgen bij buurtbewoners moskee

EINDHOVEN - Mocht de demonstratie van de extreemrechtse club Pegida in Eindhoven zondag doorgaan, dan leidt dit tot een grote reactie van moslims. Dat schrijft moslimbeweging Oemmah Nederland in een brief aan burgemeester Jorritsma. Verder maken bewoners die in de buurt wonen van de moskee zich zorgen over nieuwe, eventuele rellen.

Burgemeester John Jorritsma heeft nog een verzoek binnen om de demonstratie van het extreem-rechtse Pegida in Eindhoven te verbieden. Oemmah Nederland heeft bekendgemaakt met acties te komen, mocht de betoging toch doorgaan. ‘Mocht u onverhoopt toch toestemming voor een haatdragende anti-islam demonstratie willen verlenen dan zijn wij genoodzaakt om een tegendemonstratie te houden waarvoor wij een grote menigte op de been zullen krijgen waarmee we de neonazi’s onverrichter zake huiswaarts zullen sturen', schrijft de beweging in een mail aan de burgemeester. Eerder werd hier met een petitie al toe opgeroepen.

Wie of wat Oemmah Nederland precies is, is niet helemaal duidelijk. De beweging noemt zich op Facebook een ‘religieuze organisatie in Zaandam’ en komt vooral op voor de belangen van moslims. De rellen die ontstonden bij de vorige demonstratie van Pegida konden rekenen op lof van Oemmah Nederland: ‘Onze complimenten gaan uit naar onze jongeren die ondanks het vasten tijdens de gezegende maand Ramadan nog voldoende kracht hadden voor een tegendemonstratie.’

Door een reactie aan te kondigen hoopt Oemmah Nederland dat de demomonstratie van Pegida wordt verboden door burgemeester Jorritsma. ‘Wij vertrouwen erop dat u de-escalerend te werk zult gaan, door de neonazi’s geen toestemming voor een haatdragende anti-islam demonstratie te verlenen,’ eindigt de organisatie haar verzoek.

‘Angst wordt met uur groter’

Ondertussen roeren ook de mensen die in de buurt wonen van de Al Fourqaan-moskee zich. Dit is de beoogde demonstratie-plek en ook de locatie waar het vorige week zondag zo uit de hand liep. Honderden moslimjongeren die een tegengeluid wilde laten horen, raakten in conflict met de Mobiele Eenheid van de politie. Tijdens de rellen raakten auto's beschadigd, evenals tuinen van bewoners waar stenen uit werden gehaald om richting agenten te gooien.

Een dag later gaven verschillende bewoners aan dat ze bang waren geweest. Nu maken ze zich opnieuw zorgen, blijkt uit reacties op social media. ‘We zijn bang dat deze keer jongeren en relschoppers uit heel Nederland, en misschien wel daarbuiten, naar Eindhoven komen", schrijft een buurtbewoonster in een bericht aan het ED. Zij overweegt ook naar de rechter te stappen of een verzoek bij de burgemeester neer te leggen ‘om uit menselijke overweging en angst voor onze woningen dit tegen kunnen houden. De angst onder buurtbewoners wordt met het uur groter.’

Petitie