Motie wil tijdelijke stop op afgeven vergunningen voor kamerverhuur in Eindhoven

De vier partijen maken zich ernstig zorgen over de overlast die kamerverhuurpanden en in etages opgesplitste woningen veroorzaken in vooral sociaal kwetsbare wijken. Bovendien wijzen ze erop dat de huurprijzen door het liberale beleid de pan uitrijzen. Een gewone koper of huurder heeft het nakijken als beleggers woningen opkopen om ze om te bouwen. Het plan van wethouder Yasin Torunoglu om een buffer in te stellen tussen twee kamerpanden (5 woningen buiten de Ring, 3 daarbinnen en 0 in het centrum) vinden ze onvoldoende om de overlast aan te pakken. Ook willen ze niet dat illegale kamerverhuurders beloond worden doordat ze in een overgangsregeling vallen.