Motor vliegt spontaan in brand in Eindhovense parkeergarage

Vooral lokale partijen in de race voor Evoluon in Eindhoven

12:34 EINDHOVEN - Vooral regionale partijen zouden in de race zijn voor de herontwikkeling van het Evoluon in Eindhoven. Hoewel her en der voorzichtig de naam van een nationale of internationale gegadigde klinkt, lijkt de animo voor aankoop van het icoon van de stad in die categorie beperkt. Volgens betrokkenen komt dat omdat het een ingewikkeld project is: het rijksmonument dient behouden te blijven, bijbouwen kan niet zomaar omdat de vliegende schotel dan alsnog ingebouwd wordt, en de hele stad en de politiek kijken nadrukkelijk op je vingers.