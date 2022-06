Motoragent en bestuurder van crossmotor botsen bij achtervolging in Eindhoven

Dagbeste­ding De Dagvlinder voor gehandicap­ten moet tijdelijk sluiten: ‘Krapte op arbeids­markt voelbaar’

DEURNE - Ook zorgorganisatie ORO heeft te kampen met de gevolgen van tekort aan personeel en veranderingen in de zorg. Dagbesteding De Dagvlinder in Deurne moet tijdelijk sluiten. De twintig cliënten en een ongeveer zo grote groep medewerkers worden verdeeld over andere locaties.

15 juni