Motorrijder gewond na botsing met auto in Eindhoven

#MeToo in theaterwe­reld: ‘Slechts topje van de ijsberg komt naar buiten’

17:50 EINDHOVEN - En weer kwam er een misbruikzaak naar buiten in de theaterwereld. Precies in de week dat #MeToo-stuk ‘Casting The Pass’ van Het Zuidelijk Toneel in première had moeten gaan. Acteur Gerardjan Rijnders, in een roemrucht verleden werkzaam in Eindhoven, over grensoverschrijdend gedrag. ,,Een riskant schemergebied.”