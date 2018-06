Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op A2, grote verkeersdrukte richting Budel

Analyse Muziekge­bouw Eindhoven krijgt geen cent meer, hoe nu verder?

6:40 EINDHOVEN - De naam Muziekgebouw komt niet voor in het akkoord van de nieuwe Eindhovense coalitie. Het financieel probleem daar is immers opgelost, zeggen de vier coalitiepartners. Opgelost? Het tegendeel is waar. Het Muziekgebouw dreigt te worden gemangeld tussen heden, verleden en toekomst.