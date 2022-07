Motorrijder zwaargewond door botsing met auto in Eindhoven

Aanbod stijgt en exorbitant overbieden lijkt op z'n retour: weer wat lucht op de woning­markt

EINDHOVEN/HELMOND - Eindelijk lijkt er wat beweging te komen in de woningmarkt. Het aanbod aan koopwoningen is gestegen en het exorbitant hoge overbieden lijkt enigszins op zijn retour. Tegelijkertijd schiet ook de rente omhoog. ‘Geld lenen kost weer geld, daar moeten we aan wennen.’

